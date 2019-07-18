نائب رئيس اللجنة المنظمة تتهم لاعبي منتخب مصر بـ"التخاذل والرعونة"

وتنظم مصر كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخها، والتي ستختتم غدا الجمعة، بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال.

وقالت جهاد عامر في حوار خاص مع "سبوتنيك": "المنتخب أخفق، ندرك أن الكرة مكسب وخسارة، لكني أشعر كمشجع إذا كان اللاعب اجتهد في الملعب أم لا".

وتابعت "ما شاهدته رعونة غير طبيعية في الملعب، ولا أتكلم عن مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة، ولكن من أول البطولة كان هناك تخاذل كبير".

ومضت "أولا، هذا منتخب مصر، أنت تحمل اسم مصر، ترتدي قميص مكتوب عليه اسم مصر، والنشيد الوطني لم أشعر أنه كان يردد من القلب من قبل اللاعبين، والبعض منهم لم يردده على الإطلاق".

واستطرد "أطفال الملاعب ومن ذوي الهمم، وتشعر أنها من القلب وليس اللاعبين".

وتحدثت نائب رئيس اللجنة المنظمة، عما حدث بعد خروج منتخب مصر من البطولة الأفريقية.

وقالت عامر: "البطولة ليست فقط المنتخب المصري، البطولة جهد، والبطولة تكاتف مؤسسات الدولة، وحرص من الشباب والمنظمين".

وأردفت "البطولة فرحة مصر بشعب مصر في المدرجات، وهذا ما يحرص عليه الجميع، لأن البطولة لم تنته بعد".

وتابعت "المدرجات لم تكن فارغة، نعلم أنها لم تكن ممتلئة في جميع المباريات، لكن لم تكن فارغة على الإطلاق".

واستطردت "حضور الجماهير للمباريات للمنتخبات المختلفة كان من الجميع، لأنه كان بمثابة تشجيع للبلد وتنظيم البطولة للبلد".

وخرج منتخب مصر من البطولة الأفريقية بخسارة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

واتهم هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، اللاعبين بالتخاذل والاستهتار في معسكر المنتخب، مشيرا إلى أن المدير الفني، خافيير أجيري، أو قائد المنتخب، أحمد المحمدي، لم يتمكنا من ضبط أجواء معسكر الفراعنة.

© Sputnik . Haisam Hasan نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا جهاد عامر

واتهم رمزي، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأنه كان ضعيف الشخصية، ولم يتمكن من السيطرة على معسكر المنتخب مع أحدث حالة من الفوضى.

وقال رمزي كذلك، إنه تحدث مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حول حالة الاستهتار داخل معسكر المنتخب، والذي أشار إلى أنه مؤشر خطير، لكنهم جميعا خشوا من غضب أجيري.