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18:30 18 يوليو/ تموز 2019
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    لاعب منتخب نيجيريا جون أوبي ميكيل

    جون أوبي ميكيل: بدأت في مصر وانتهيت فيها

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أعلن جون أوبي ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، رسميا، اعتزاله اللعب الدولي مع النسور الخضراء، عقب حصده الميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، حتى 19 يوليو/ تموز.

    وكان منتخب نيجيريا قد تمكن من الفوز على تونس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بهدف دون رد، لتحصد النسور الميدالية البرونزية في البطولة.

    جيرنوت روهر يحتفل بعد فوزه بالمركز الثالث في كأس أمم أفريقيا
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وتقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أوديون إيغالو بعد خطأ في خط دفاع تونس لتفشل محاولات تونس في التعادل خلال المباراة.

    وكتب جون أوبي ميكيل، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" إنه قرر اعتزال اللعب الدولي.

    وقال قائد النسور: "مصر تلك البلد التي بدأت فيها وانتهيت فيها من مشواري مع منتخب بلادي".

    وتابع

    "في عام 2006 كانت أول بطولة أفريقية أشارك فيها مع منتخب نيجيريا، وفي عام 2019 في مصر أيضا أنهيت مشواري الدولي".

    ومضى "لقد بدأت مسيرتي مع منتخب بلاده منذ عام 2003 مع منتخب الشباب تحت 17 عاما، وأنا ممتن لنيجيريا لأنها وضعتني على الساحة العالمية، ولمنتخب بلادي أنه منحني فرصة للظهور أمام العالم".

    واستطرد "أنا الآن في سن الـ32، أعتقد أنه حان الوقت كي أتقاعد من المنتخب الوطني، واترك الباب للشباب كي يقودوا النسور، لقد قاموا بعمل رائع في تلك البطولة وتمكنوا من حصد الميدالية البرونزية عن استحقاق".

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    Egypt is a country where I’ve started and have finished my National career. In 2006 I played my first official championship for my Country. 2019 African Cup of Nations marks my last championship for National Team with Super Eagles. My national career started in 2003 under 17 World Cup and I’m grateful for the national team for placing me on the world arena and giving me an opportunity to show my skill and have an incredible National and International career. At the age of 32 it’s time for me to retire from the National team and let the youth take over, who’ve done an amazing job securing a bronze medal at AFCON 2019. Thank you to all my Nigerian supporters and to my Country for all the trust, support and love you’ve shown me over the past 15 years. Mikel am out!

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    وأتم بقوله "أشكر كل الجماهير النيجيرية على كل تلك الثقة والدعم والحب، التي أظهرتموها لي خلال الـ15 عاما الماضية".

    يذكر أن منتخب نيجيريا، يعد المنتخب الأكثر حصدا للميدالية البرونزية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث حصل عليها ثماني مرات، أعوام: "1976، و1978، و1992، و2002، و2004، و2006، و2010، و2019".

    ومن المقرر أن تختتم البطولة الأفريقية غدا الجمعة بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كأس الأمم الأفريقية, أخبار أمم أفريقيا 2019, أخبار رياضة, نيجيريا, منتخب نيجيريا
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