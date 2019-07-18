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20:04 18 يوليو/ تموز 2019
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    رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد

    أحمد أحمد يكشف عن محاولات لزعزعة "كاف" ويشكر السيسي

    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد، "إن بطولة أمم أفريقيا 2019 كان يدور حولها الكثير من الشكوك وعدد من المفاجآت".

    وأضاف أحمد أحمد في مؤتمر صحفي عقد اليوم، "الآن أجدد شكري للرئيس عبد الفتاح السيسي على التزامه بوعده في استضافة البطولة، كما أشكر شقيقي هاني أبو ريدة الذي كان لا ينام لتجهيز كل شيء قبل البطولة وأثناء سيرها".

    رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد
    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

    محاولات لزعزعة "كاف"

    وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي "اللجنة التنفيذية عقدت 3 اجتماعات خلال البطولة بجانب الجمعية العمومية، وهناك أمر هام يجب أن أؤكد عليه وهو أن هناك محاولات لزعزعة الاستقرار داخل كاف وهي غير مفهومة، لأن كل المشروعات التي أقدمها للجنة التنفيذية يتم الموافقة عليها، ثم وافقت الجمعية العمومية."

    وأكد أحمد أحمد "سنعمل على زيادة أعداد المنتخبات تحت 17 و20 والسيدات أيضا، لأن عدد الدول المشاركة في هذه البطولات يتزايد، ولابد أن نتابع هذا التطور ومشاركة تلك الدول".

    وأردف، "هناك تحدٍ أحاول أن أواجهه في الفترة المقبلة وهو تعزيز الهياكل في كل مناطق كاف، ولابد أن نقوم بأعمال لا مركزية في تلك المناطق، ليكون لها دور يعمل بفعالية أكبر".

    وتابع "سيكون هناك ميزانية للتشغيل أكثر من الموارد التي نحصل عليها وسيحصلون على مبلغ كبير من الفيفا لدعمهم، بجانب الدعم الإداري أيضا لمساعدتها على استهلاك الميزانية المخصصة لها، حيث تقوم الفيفا بجهود كبيرة من خلال مديري التطوير لكن هذا ليس كافيا".

    وأكد "أصبحنا قريبين مما تقوم به فيفا عن طريق منح الاتحادات دعم مادي 200 ألف دولار لكل اتحاد".

    نظام جديد للكونفدرالية ودوري الأبطال

    وتطرق للحديث عن نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية  قائلا، "وجدنا أن مباريات الذهاب والإياب هي التي تتسبب في تلك المباريات، وسيتم اعتماد نظام المباراة الواحدة بدءا من الموسم المقبل".

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    "كاف" يصدر تعليمات صارمة قبل نهائي كأس أمم أفريقيا

    وأتم أحمد أحمد حيثه: "سنجهز كراسة شروط بمساعدة الفيفا لاختيار الملعبين الذين سيستضيفا مباراتي نهائي الأبطال والكونفدرالية، الترجي والوداد أخطأوا في نهائي دوري الأبطال، وكان علينا أن نتحلى ببعض المرونة ونحن نحترم كل منهما وننتظر قرار المحكمة الرياضية لاتخاذ قرارنا بناء عليه."

    الاستفادة من الخبرات

    وأشار رئيس الكاف: إلى أنه "يحاول الاستفادة من خبرات أساطير الكرة الأفريقية، لذلك قررت الاستعانة بصامويل إيتو وديديه دروجبا ليصبحا مستشارين لي للاستفادة من خبراتهنا الكبيرة".

    مكاسب كبيرة لأمم أفريقيا 2019

    واعترف أحمد أحمد قائلا: "إني لم أرغب في التمتع بمزيد من المرونة حول الإجراءات التي حددتها الدولة وهناك أمران أثاروا مخاوفي وهما الأمن والتحكيم، واليوم أنا راض تماما عن التحكيم، وأصفق للحكومة المصرية على الإجراءات المتخذة والجودة في تنفيذها."

    وقال "الإيرادات ارتفعت بشكل كبير وستظهر في ميزانية العام المقبل، وقمنا بعمل مناقصة للبث والدخل كان أقل من الصفر ولدينا ديون تتجاوز 20 مليون دولار، والآن لدينا حوالي 20 مليونا زائدة في خزينة كاف، ولازال هناك الكثير لتحقيقه".

    وأوضح "الشركة صاحبة حقوق البث قالت لي إن التقدم كبير في الإيرادات ووصلت إلى 49 مليون في 2015 و67 الجابون 2017 واليوم 83 مليون دولار في مصر".

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    الكلمات الدلالية:
    أمم أفريقيا 2019, كاف, أحمد أحمد
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