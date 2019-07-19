بلماضي: مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا

بعد حالة الجدل التي أثارتها تصريحات المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، حول الجماهير المصرية وتشجيعها للمنتخب الجزائر في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أوضح بلماضي ما كان يعنيه من هذه التصريحات.

ونفى بلماضي أن يكون قد قصد إظهار عدم رغبته في تشجيع الجماهير المصرية لمنتخب بلاده، موضحا أنه يكن كل الاحترام لجمهور المصري.

وقال المدير الفني للجزائر، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجنة المنظمة لأمم أفريقيا: "ما أقصده أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه، ولا يمكن لأي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".

بلماضي يوضح: كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية pic.twitter.com/PJu9ZoZ2eM — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) July 18, 2019

​وأضاف: "لم أقصد أنني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدا".

وكان بلماضي قد وجه رسالة إلى الجماهير المصرية، التي ستحضر المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا بين منتخبي الجزائر والسنغال، قال فيها "أما عن الجماهير المصرية المتوقع حضورها، لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كافي بالنسبة لنا".

وتابع: "إذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا، يا مرحب، وإذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا".

ونجح المنتخب الجزائري في تخطي عقبة نظيره النيجيري خلال نصف النهائي بالفوز 2-1، والتأهل لملاقاة السنغال في النهائي يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن منتخب الجزائر لم يتأهل للنهائي منذ الوصول له في عام 1990 والتتويج أمام نيجيريا.