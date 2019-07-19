احتفالات دون سيارات في الجزائر...حملة تسبق المبارة النهائية لكأس إفريقيا

وتأتي حملة "احتفالات بدون سيارات"، التي حملت شعار "نفرحو قاع بدون خسائر مادية وبشرية"، بعد الحوادث المأساوية التي وقعت في الجزائر تزامنا مع الاحتفالات بتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النهائي على حساب المنتخب النيجيري. ولعل أكثر الأحداث التي عجلت بإطلاق هذه الحملة هو الحادث المأساوي الذي سجلته ولاية جيجل شرقي الجزائر والذي سجل وفاة خمسة شباب وجرح 13 آخرين في حادث مرور خطير بين شاحنة وسيارة كانت تقل المناصرين.

@abdeslem1983 @khaledkalakhi @AhmedZiar6 🇩🇿ندعوك للإنضمام إلى صفحتنا 🇩🇿 أطلق الجزائريون حملة جديدة من أجل الإحتفال بإنتصارات المنتخب الجزائري دون سيارات. https://t.co/cvQ4Uw4heU via @dzkhabar1 — كل أخبار الجزائر (@DZkhabarone) July 15, 2019

وأكد مطلقو الحملة أن الأخيرة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وتفاديا للأحداث المرورية التي من شأنها أن تخلف مزيدا من الضحايا.

السلطات الجزائرية بدورها اتخذت بعض التدابير الوقائية للتقليل من الحوادث إذ خصص بعض الولاة مواقع لركن السيارات مجانا، كما نشرت إعلانات خاصة بالمناسبة تطالب من كافة مستعملي السيارات عدم الولوج إلى الأماكن التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين خاصة الساحات العمومية. كما عملت على التأطير الجيد لمجريات الحدث إذ باشرت في تركيب شاشات عملاقة للمباريات.

#احتفال_دون_سيارات:



اسأل الله تعالى أن يتم أفراحنا يوم الجمعة، وما بعدها.

الاحتفال جميل ورائع ولا يوجد أي داع لإفساده، فلما لا نحتفل بدون سيارات.

أنا سأحتفل بإذن الله تعالى، دون سيارة — Amine Leader (@aminleader) July 16, 2019

ولقيت المبادرة استحسانا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن استعدادهم لتنفيذها فعليا تفاديا للكثير من المشاكل التي قد تنجم عن استعمال السيارات في الاحتفالات، مؤكدين ضرورة توعية الشعب الجزائري بأهمية تجسيد هذه الحملة التي تساعد على ضمان الاحتفال بنظام ودون تهور.

#حملة_احتفالات_دون_حوادث

لنقم الإحتفالات في حال فوز الفريق الوطني بكأس افريقيا للأمم بدون سيارات لتفادي سقوط ضحايا و تعبيرا عن حضارية هذا الشعب. https://t.co/0aaRWXeceh — Brahim Larbi (@MLBRAHIM64) July 17, 2019

وأشار متتبع آخر قائلا: "لنتحفل دون سيارات ولا نفسد حضارة هذا الشعب".

لسلامة شعبنا الأبي الذي أثبت وعيه و تحضره و سلميته في المسيرات، لقد تم الاعلان أمس عن انطلاق #حملة_الإحتفال_دون_سيارات.

لا نريد ان نحول الفرح لقرح، فلنكن على قدر من المسؤولية، فأرواح أولادنا أغلى من كل الكؤوس.

عمموا الهاشتاغ.#رايس_رشدي — rochdi rios (@rochdirios) July 16, 2019

من جهته، ثمن وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي خلال نزوله، أمس الثلاثاء، ضيفا على قناة الإذاعة الجزائرية هذه المبادرة، التي ستسمح للجماهير بالاحتفال بطريقة حضارية، داعيا كل المواطنين إلى تجسيد هذه الحملة والتحلي بالعقلانية أثناء الاحتفال.