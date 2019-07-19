فرنسا تحذر من القيام بأعمال شغب بسبب نهائي كأس الأمم الأفريقية

شدد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، على ضرورة "التحلي بالمسؤولية واحترام القيم الرياضية" وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي ستجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في القاهرة.

باريس - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اعتبر كاستانير، أن "الرياضة قائمة على مبادئ الاحترام والقيم التي يجب أن تجمعنا بعيداً عن أي نوع من أعمال العنف".

وقال كاستانير أمام عدد من الصحافيين خلال زيارة كان يقوم بها لبلدة مانفيلييه "هناك فريق سيربح وآخر سيخسر لكن الرياضة هي من ينتصر في كل الأحوال ولهذا السبب يجب التحلي بالمسؤولية والاحترام ونبذ العنف".

وتخشى السلطات الفرنسية أن تندلع "أعمال شغب" على هامش الاحتفالات التي من المتوقع أن تجري في الشوارع الفرنسية هذا المساء بعد فوز أحد المنتخبين.

هذا وقد أوقفت الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضي 282 شخصا غالبيتهم من مشجعي المنتخب الجزائري بعد فوز هذا الأخير على نظيره النيجيري وذلك بسبب "أعمال شغب" قاموا بها على هامش الاحتفالات بالفوز.

وأقدم بعض مشجعي المنتخب الجزائري الأسبوع الماضي على رشق الشرطة بالمفرقعات وتكسير واجهات بعض المحال في جادة الشان زيليزيه وسط العاصمة كما قام بعضهم بإحراق عدد من السيارات في مدينة ليون.

ولتجنب سيناريو مشابه للأسبوع الماضي وما قبله، قرر مدير شرطة باريس ديدييه لالمون نشر 2500 شرطي على الأقل في جادة الشان زيليزيه وما حولها بالإضافة لتشديد الإجراءات الأمنية.

وحذر كاستانير من عواقب القيام بأعمال شغب قائلا: "نحن نشاهد منذ سنوات عديدة كيف يؤدي أحيانا الاحتفال بالمناسبات الرياضية الكبيرة وللأسف لتصرفات غير مقبولة بتاتا. سنعاقب كل من سيقوم بتصرفات من هذا النوع كما سبق وفعلنا خلال مباريات النصف النهائي".

ودعا كاستانير المشجعين لاحترام المدينة ومحالها التجارية والحفاظ على بناها التحتية.

وختم قائلا: "القوى الأمنية ستكون متأهبة لكي تحرص على احترام المشجعين للمدينة التي يحتفلون فيها. على المشجعين أن يحترموا المدينة التي يعيشون فيها ويحترموا محالها التجارية وأيضا سكانها الذين لا يتابعون بالضرورة نهائي كأس الأمم الأفريقية".