وزير الرياضة المصري: أمم أفريقيا نجحت ماديا... الجماهير في المدرجات الموسم المقبل

قال وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، اليوم الجمعة، إن مصر استطاعت تنظيم بطولة عالمية على الأراضي المصرية، في أقل من 5 أشهر فقط.

وأضاف الوزير المصري في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن مصر استطاعت أن تحقق مكاسب مادية ومعنوية كبيرة من البطولة بعدما قدمت تنظيما يحتذى به عالميا وأفريقيا.

ورد الوزير على سؤال "سبوتنيك" حول ماذا سيحل باتحاد الكرة المصري بعد الاستقالة الجماعية لأعضائه قائلا "سيتولى المدير التنفيذي، الإدارة لحين إجراء انتخابات جديدة".

وحول ترشيح شخصيات معينة لتولي إدارة الاتحاد من قبل وزارة الرياضة، أكد صبحي أن الوزراة واتحاد الكرة ملتزمون باللوائح التي تقضي بتولي المدير التنفيذي للاتحاد، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وعن تعيين مدير فني جديد لمنتخب مصر، قال صبحي "هذا ليس من شأن وزارة الرياضة هذا من اختصاص اتحاد الكرة".

وعن خروج منتخب مصر قال الوزير، إنه "أثر بالفعل على البطولة ولكن وعي الجماهير المصرية هو ما جعلها تحضر المباريات، لكي تعمل على نجاح البطولة وبخروجها بشكل أفضل".

وأكد الوزير أن "نجاح التنظيم المصري للبطولة سيجعل مصر تتقدم من أجل تنظيم بطولات عالمية وقارية جديدة".

وشكر الوزير المصري الصحفيين والجماهير على المساهمة في نجاح البطولة وإخراجها بالشكل المطلوب.

وبخصوص مسألة حضور الجماهير خلال المسابقات المحلية، أكد الوزير أنه عقب الانتهاء من المسابقة الحالية للدوري وخروج مباراة الأهلي والزمالك بشكل جيد، سيكون هناك حضور للجماهير من الموسم المقبل خاصة بعد نجاح التجربة في أمم أفريقيا.

© Sputnik . Derar Khamis أشرف صبحي وزير الرياضة المصري

وتختتم اليوم بطولة أمم أفريقيا على إستاد القاهرة الدولي، بمواجهة نارية ستجمع بين الجزائر والسنغال.

وغادر منتخب مصر البطولة الأفريقية بخسارة مفاجئة في دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.