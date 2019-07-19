إسماعيل بن نصار أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا

وتوج حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السنغال والتى انتهت بفوز وتتويج الفريق الجزائري بلقب أمم أفريقيا 2019.
رايس مبولحى رجل المبارة— MEDO HAMOUDA (@MEDOHAMOUDA3) July 19, 2019
إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب فى البطولة pic.twitter.com/jCn15gD6pq
ونجح مبولحى فى الخروج من المباراة بشباك نظيفة إضافة إلى المستوى المميز الذي ظهر به طوال المباراة.
سجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر، بعد مرور دقيقة و 20 ثانية من المباراة، كأسرع أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتى مدافع منتخب السنغال، لتسكن الشباك.
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