إعلان التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

أعلنت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، عن التشكيلة المثالية بين لا عبي المنتخبات المشاركة في البطولة والتي أقيمت على أرض مصر.

واحتارت اللجنة لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة لاعب، فيما حصل رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر، بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس

‏

وجاء ضمن أفضل تشكيلة أيضا كل من لامين جاساما، وياسين مرياح، ويوسف سبالي، وكاليدو كوليبالي، وعدلان قديورة، وإدريسا جاي، ورياض محرز، وأوديون إيجالو وساديو ماني، وأخيرا المدير الفني جمال بلماضي

في سياق متصل، علق أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام الجزائر.

وقال سيسيه في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في مجمل المباراة كنا نستحق الفوز لكن الحظ لما يحالفنا جئنا إلى مصر منذ 46 يوما وكان هدفنا تحقيق اللقب لكن الحظ وقف أمامنا".

وأضاف: "استقبلنا هدفا مبكرا وأهدرنا العديد من الفرص واستحوذنا على اللعب في الشوط الثاني لكن فشلنا في تسجيل التعادل وأهنئ الجزائر على التتويج".

وأجاب سيسيه عن تراجع أداء السنغال أمام الجزائر قائلا : "هذا رأي الصحفيين وليس الفنيين نحن نعلم قوتنا ولا يوجد تراجع في أدائنا أمامهم".

وتوجت الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ الخضر عقب الفوز على السنغال بهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة بنهائي كان 2019.