زيدان يهنئ المنتخب الجزائري وينعى أخاه

هنأ المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، منتخب محاربي الصحراء بعد تتويجه بلقب بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019.

ويعتبر زين الدين زيدان أحد الأساطير الفرنسية في كرة القدم، ولكن تعود أصوله إلى الجزائر.

وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال أمس الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ونشر زيدان، صورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للاعبي المنتخب الجزائري بالكأس، وعلق قائلا "أخي الكبير فريد سيكون فخورًا جدًا بهذا التتويج، مبروك للمنتخب الجزائري على فوزه بالكأس، 123 فيفا لا الجيري".

يشار إلى أن فريد زيدان، شقيق مدرب الريال، توفي منذ أيام قليلة وهذا ما جعل مدرب الملكي يضع اسمه في الرسالة ويهدي لروحه اللقب.

وكان زيدان وجه رسالة لمنتخب الجزائر نقلتها الصحف المحلية في الجزائر في بداية البطولة قال فيها، "أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أمم أفريقيا، ويقدم الأداء الذي يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخورا به".