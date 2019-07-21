سر سخرية بلماضي التي أشعلت "الفتنة" بين جماهير مصر والجزائر

أثارت تصريحات جمال بلماضي المتكررة حالة من الجدل الواسع بين الجماهير المصرية والجزائرية، عقب فوز الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة.

وكان الخضر قد تغلبوا على السنغال في نهائي أمم أفريقيا بهدف دون رد، في مباراة مقامة على إستاد القاهرة، ليحصد الجزائر اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه.

وتمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء، من تسديدة قوية ارتطمت بقدم المدافع لتغير اتجاهها وتدخل في المرمى في لقطة غريبة.

ولكن تصريحات جمال بلماضي، كان قد أثارت حالة من الجدل، خاصة وخروجه بتصريحات وصفت بـ"الاستفزازاية"، عندما قال إن منتخب الجزائر ليس بحاجة إلى تشجيع الجماهير المصرية وأن الجماهير الجزائرية تكفيهم.

ولكن عاد وأوضح تلك التصريحات بأنه كان يقصد أنه من حق أي مصري إما تشجيع الجزائر أو السنغال في نهائي أمم أفريقيا.

وعاد بلماضي، واستفز الجماهير المصرية مجددا بتصريحاته عقب فوز الخضر في نهائي أمم أفريقيا.

ورد بلماضي على سؤال حول تشجيع المصريين للمنتخب الجزائري قائلا: "إذن أنا محتاج أن أذهب لطبيب عيون لأني لم أر هذا".

وقوبلت تصريحات بلماضي بموجة هجوم مصرية كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رد عليها الجزائريون بمنشورات مضادة.

مع انتهاء العرس الإفريقي نحب نفكر الجميع أننا أسياد إفريقيا ومازلنا وسنظل بإذن الله 💪💪 pic.twitter.com/oMaMdfgLL1 — ahmed hassan (@AhmedHassan) July 19, 2019

كما أن أحمد حسن، القائد السابق لمنتخب مصر، دخل في حالة الجدال تلك بنشره صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "مع انتهاء العرس الأفريقي نحب نفكر الجميع أننا أسياد أفريقيا ومازلنا وسنظل بإذن الله".

ورد عليه رئيس مكتب الجزيرة الرياضية في باريس، عياش دراجي، "خليك في الماضي، مع تحيات بلماضي".

ليدخل الطرفين في حالة من الجدال خلال التعليقات عبر "تويتر".

من أسبوع قولت مبروك مقدما للجزائر لأنه يستحق ننشرها من جديد حتي يراها ضعفاء النفوس pic.twitter.com/j5GMGqlsD4 — ahmed hassan (@AhmedHassan) July 19, 2019

السر

كما نشرت تقارير صحفية مصرية، ما وصفته بأنه قد يكون سببا في غضب بلماضي من الجماهير المصرية، لما واجهه معها خلال تصفيات كأس العالم، عندما التقت مصر والجزائر في مارس/آذار 2001، وفاز خلالها الفراعنة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكان بلماضي في تلك المباراة لا يزال لاعبا في منتخب الجزائر، فيما كان رابح ماجر المدير الفني للخضر.

وشهدت المباراة غضب جمال بلماضي، بعدما قرر رابح ماجر تغييره، ليغضب اللاعب ويلقي بقميص الجزائر على الأرض، وسط هتافات ضد من الجماهير المصرية.

ولكن المعلق الجزائري الشهير، حفيظ دراجي، قدم تفسيرا مختلفا عن سبب تصريحات بلماضي المستفزة.

وقال دراجي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " أتوجه بالشكر للجماهير المصرية التي وجدنا منها كل ترحاب ودعم منذ بداية البطولة، فزيارتي لمصر هذه المرة لن أنساها، أشكركم على الدعم وعلى المودة وعلى تعاطفكم ودعمكم للمنتخب الجزائري".

وعن تصريحات بلماضي، قال المعلق الجزائري: "أود أن أوضح تصريحات بلماضي، هو جزائري مولود في فرنسا ولديه عقلية أوروبية، وهو لم يكن يقصد تلك التصريحات على الإطلاق".

وتابع

"تحدثت معه وأخبرني أنه في أوروبا، لا تجد مشجعا إسبانيا يشجع فرنسا إذا واجهت الأرجنتين مثلا، بسبب التنافس الكروي الكبير أوروبيا بين المنتخبين".

ومضى "كان يقصد أن من حق أي مشجع دعم الفريق الذي يريده، هذا ما كان يقصده، لم يقصد أنه لا يريد دعم الجماهير المصرية، هو تحدث بعقليته الأوروبية".