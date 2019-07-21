رسميا... هيرفي رينارد يغادر عرين أسود الأطلس

أعلن المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، رسميا الاستقالة من منصب المدير الفني لمنتخب المغرب، عقب خروج أسود الأطلس المخيب من كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في مصر.

ونشر رينارد، نص استقالته رسميا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "حان الوقت لإنهاء تلك المغامرة الرائعة، لقد أبلغت فوزي لقجع (رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم) بقراري، والأخير التزم باحترام موقفي".

وأردف "اتخذت القرار بإنهاء تلك المغامرة منذ قبل انطلاقة كأس أمم أفريقيا، لكن خروجنا بركلات الترجيح عجل بها".

ولم يفصح رينارد حول وجهته الفترة المقبلة، واكتفى بتوجيه الشكر إلى جماهير أسود الأطلس، ومسؤولي الرياضة المغربية.

وأشارت تقارير صحفية مغربية إلى أن حسين عموتة، قد يكون هو الخليفة الأبرز لرينارد في إدارة المنتخب المغربي الفترة المقبلة.

وكان منتخب المغرب قد أقصي بشكل مفاجئ من الدور الـ16 على يد منتخب بنين بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية الشهيرة، قد كشفت أن الثعلب الفرنسي ينوي أن يغادر عرين الأسود، بعد خروج منتخب المغرب المخيب من كأس أمم أفريقيا المقام في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن هيرفي رينارد، ينوي أن يستقيل من تدريب منتخب المغرب، بعد فشله في قيادة "أسود الأطلس" وخروج المنتخب من دور الـ16 على يد بنين.

وأوضحت المجلة الفرنسية أن رينارد يمتلك حاليا عدد من العروض، ويشعر أنه اكتفى من تدريب منتخب المغرب بعد 3 سنوات ونصف العام من تدريبه أسود الأطلس.

وقالت "فرانس فوتبول" إن منتخب السعودية يعد أبرز العروض، التي أتت إلى المدرب الفرنسي الملقب بـ"الثعلب".

ما عن خليفة رينارد في تدريب منتخب المغرب، فقالت إن الاتحاد المغربي لكرة القدم، إنه يبحث حاليا في الاسم المرشح لخلافته.

وأوضحت أن المرشح لخلافة رينارد، فقالت إن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، هو أبرز المرشحين للإدارة الفنية لمنتخب المغرب.