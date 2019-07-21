المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مبروك علينا فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية

هنأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المنتخب الجزائري بمناسبة الفوز ببطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.

وقال أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إن "فوز منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية يثير فرحة الكثيرين في العالم العربي..وهم على حق".

وأضاف، "المنتخب الجزائري أظهر خلال المباريات تعاونا كاملا وروح الفريق بين أفراده وهو يستحق هذا اللقب وهذا الفوز".

وتابع، "أعلم أن هناك من يحاول تسييس هذا الفوز ولكنني سأبتعد عنهم وأُحيي الرياضة لأنها تجمع بيننا جميعا".

وأوضح، "الإسرائيليين مثل العرب تابعوا المباراة على الهواء مباشرة وتمنوا بفوز من يستحق الفوز وبالفعل فاز من يستحق".

وختم قائلا:

"مبروك علينا وعليكم الفوز".

وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال يوم الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.