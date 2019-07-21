بعد تصريحاته المثيرة... مدرب الجزائر: من يهاجم الجمهور المصري قد يكون مجنونا

أثارت تصريحات جمال بلماضي المتكررة حالة من الجدل الواسع بين الجماهير المصرية والجزائرية، عقب فوز الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة.

وقال المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، اليوم الأحد، إن من يهاجم جمهور البلد المنظم أو جمهور مثل الجمهور المصري، فإنه قد يكون مجنونا.

وجاء تصريح المدرب الجزائري خلال حواره مع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية ردا على سؤال حول صدمة الجماهير المصرية بعد إنكاره لتشجيعها للمنتخب الجزائري.

وأجاب بلماضي، "عفوا ياسيدى. من يهاجم جمهور البلد المنظم أو جمهور مثل الجمهور المصرى فإنه قد يكون مجنونا".

وأضاف، "كنت واضحا فى إجابتى على سؤال عن أحد الإعلاميين عن تشجيع الجماهير المصرية لمنتخب السنغال فى النهائى وكان ردى أن الجماهير المصرية عليها أن تختار من تشجع وأقصد بذلك الحرية فى الاختيار".

وأوضح، "أقدر كثيرا الجماهير المصرية والتى أرى أنها أحد الأسباب التى أدت إلى نجاح البطولات فالبطوللات بدون جمهور لا يمكن أن يكتب لها النجاح وأشكر الجماهير المصرية التى شجعت الجزائر فى النهائى وصفقت لنا بعد الفوز كما أننى أحيى الجماهير الجزائرية التى تكبدت الكثير من أجل حضور المباراة النهائية".

وحول تقبل تدريب المنتخب المصرى لو عرض هذا الأمر عليه الأمر، علق بلماضي بقوله، "أنا الأن مدرب المنتخب الجزائرى وعندما أترك مكانى لن أتردد لحظة فى قيادة الفراعنة فهو منتخب يملك مقومات النجاح"، مشيرا إلى أنه "من الأفضل أن يكون للمنتخبات العربية فى البطولات الكبرى مدرب وطنى، لأنه يعرف ويقدر الطموح لمنتخب بلده".

الجدير بالذكر أنه خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال في أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، رد بلماضي على سؤال حول تشجيع المصريين للمنتخب الجزائري قائلا: "أنا محتاج أذهب لطبيب عيون لأني لم أر هذا".

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقبه الثاني في أمم أفريقيا، بعد 29 عاما من اللقب الأول في الجزائر عام 1990.