قرطاج...كيفية صناعة مهرجان ناجح

الواقع يقول بأن العرض الصوفي "المدحة"، وحفل المطربة فايا يونان، حضر كل منهما أكثر من 6 آلاف متفرج، وحفل راغب علامة وصل الحضور للحد الأقصى المسموح به للمسرح الروماني بقرطاج، وهو 8 آلاف شخص.

حفل مغني الراب الفرنسي بلاك إم، حقق نجاحاً كبيراً، وكذلك عرض "لمدينة"، وما زالت العروض تشعل مسرح ومتحف قرطاج لمدة شهر و10 أيام.

هناك أزمة كبيرة لدينا، فالجميع ينظر للمهرجانات في الخارج، ويقول لماذا لا نقدم مثلها، رغم أن "الجميع" يعلم أن هناك مهرجانات مخصصة للبهرجة، وأخرى تقدم فاصلاً ثقافياً مهماً، وهناك مهرجانات تملك تمويلاً، يجعل حفلاً واحداً منه تكلفته تساوي ميزانية شهر ونصف من حفلات قرطاج الدولي.

هذا الأمر تم تسويقه من قبل في قرطاج السينمائي، فخرج بالفاعلية السينمائية الأقدم بالوطن العربي عن مسارها، وتحول إلى مهرجان ترفيهي، ولم يستطع حتى السيطرة على جانبه الترفيهي، فظهر مسخاً مفرغاً من هويته، ولم يصل لمستوى أي مهرجان آخر يعتمد البهرجة.

لكل مهرجان هويته وتاريخه، ولكل فاعلية هدفها، فما قدمه قرطاج الدولي هو درس حقيقي لكل الذين يريدون مقارنة قرطاج الدولي بـ"موازين"، وقرطاج السينمائي بـ"مراكش" أو "دبي"، لكل مهرجان هويته وأهميته، وكذلك ميزانيته، وتميز أحدهم ليس فيه انتقاصاً من الآخر.

المهم أن تتفاعل تلك التظاهرات مع الجمهور، لصناعة حدث ثقافي وفني حقيقي، يرتقي بذوق المواطن العربي، الذي أصبح يقتات على السوء، ويعيش في انتظار الأسوأ.

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