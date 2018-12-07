الأمن الأوروبي بعيدا عن الولايات المتحدة

وعلى الرغم من انتصارها في تلك الحرب، خسرت أوروبا سيطرتها الدولية لصالح الولايات المتحدة، كون الحرب أنهكتها واستنزفت جل مواردها البشرية والمالية. ولو امعنا النظر في هذا النصر الذي حققه الحلفاء الأوربيون على الألمان، لوجدناه نصرا افتراضيا غير حقيقي، ذلك أن ألمانيا تعد جزءا من نفس المنظومة التي سارت خلف راية الولايات المتحدة بعد الحرب، مثلها مثل الدول المنتصرة. أما خسائر الحرب، فقد تقاسمها الجميع، لا فرق بين منتصر ومهزوم.
الحديث يطول عن باقي الحروب الدولية وآثارها على الصعيد العالمي، والانعكاسات المتحققة عنها لصالح الولايات المتحدة. إلا أن الوقوف في وجه المصالح الأمريكية أو محاولة الالتفاف عليها من جانب الزعماء السياسيين، هو أمر محفوف بالمخاطر، إن لم يكن لهؤلاء الزعماء البدائل الناجعة لأي حدث طارئ قد تعمد الولايات المتحدة إلى وضعه لعودة الأمور إلى مسار مصالحها.
هذا الأمر قد ينطبق ودعوة الرئيس الفرنسي إلى وقف الإعتماد على أمريكا وإنشاء جيش أوروبي للدفاع عن أمن أوروبا، من التهديدات الأمريكية والروسية والصينية، وهي دعوة تحمل بين ثناياها تحذير من حرب عالمية ثالثة.
وتبقى دعوة الرئيس الفرنسي مثار تساؤل فيما إذا كانت مبنية على استراتيجية، أم كردة فعل على التفرد الأمريكي في القرارات التي تمس الأمن الأوروبي. فإذا كان الموضوع مبني على استراتيجية جديدة، فهل وضع الرئيس الفرنسي في خلده التغلغل المخابراتي الأمريكي في جميع مفاصل المؤسسات الأوروبية؟ وهل ضمن ماكرون التوافق الأوروبي على مشروعه، مع وجود دولة مثل المملكة المتحدة التي لا تخرج عن أي وجه نظر أمريكا قيد أنملة؟ الكثير من الأسئلة تطرح مع دعوة ماكرون إلى إنشاء جيش أوروبي، يجب الإجابة عليها، فيما لو صحت دعوته هذه طبعا. فهل هو مستعد لكافة السيناريوهات الأمريكية القادمة؟ وهل يستطيع تجاوز العقدة الروسية لديه أو لدى أوروبا، والإقرار بروسيا كدولة لا ضمان لأمن أوروبا إلا بإشراكها بحفظه؟
وبكل الأحوال، فإن فكرة ماكرون بالابتعاد عن الولايات المتحدة في حفظ أمن أوروبا، لهي فكرة جريئة من زعيم قد تكون دولته أول لقمة لأي اضطراب أمني قد يعصف بالقارة العجوز، كون البنية الاجتماعية لفرنسا متخلخلة بفعل الهجرة الكبيرة التي تعرضت لها، وما أحداث الإرهاب التي شهدتها باريس في العام 2015، إلا خير دليل على هشاشة وضعها الأمني.
وليس لأوروبا من معين إلا بإشراك الروس فعليا بأمنها، نظرا لما تمتلكه موسكو من جهاز مخابراتي يضاهي السي أي إيه، إن لم يكن يتفوق عليه، خصوصاً في الجانب التكنولوجي، الذي سيكون عماد حروب المستقبل. وبإشراك الروس في أمنها، يمكن لأوروبا الذهاب قدماً بمشروعها الدفاعي، بعيدا عن أمريكا، على أن تضع في حسابها، إنها خسرت الولايات المتحدة كصديق، وكسبتها عدوا.
(المقال يعبر عن رأي صاحبه)
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)