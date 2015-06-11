طائرات التحالف تقصف معسكر الخنجر بست غارات بمحافظة الجوف اليمنية

وأوضح المصدر أن القصف أسفر عن مقتل 4 مسلحين حوثيين وجنود وإصابة آخرين، في حين أعلن الحوثيون عن مقتل أكثر من 12 مسلحاً من عناصر "القاعدة" ومسلحي حزب الإصلاح الذين كانوا مسيطرين على المعسكر.

كما ذكر مصدر محلي بمحافظة صعدة شمال اليمن لـ "سبوتنيك"، أن طائرات التحالف شنت غارتين على منطقة بني صيّاح أسفل مديرية رازح على الحدود السعودية.هذا ويعاني اليمن منذ عدة شهور من أزمة سياسية تحولت إلى صراع مسلح بين الحوثيين والجيش اليمني من جهة، وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى. وتطور ذلك الصراع بدخول التحالف العربي بقيادة السعودية إلى جانب أنصار هادي، تحت ذرائع إعادة الشرعية، وتمثل ذلك بقصف جوي ما زال مستمراً منذ حوالي أكثر من شهرين مترافقاً مع اشتباكات على الحدود بين اليمن والسعودية، في الوقت الذي تسعى فيه أطراف كثيرة لوقف الاقتتال وبدء حوار يخرج اليمن من دوامة العنف.وتعقد المفاوضات في جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، يوم 14 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة هادي وحكومته من جهة، وجماعة "أنصار الله"، التي أعلنت استعدادها للمشاركة في المفاوضات دون شروط، من جهة أخرى، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد اليمن منذ نهاية آذار/مارس الماضي.