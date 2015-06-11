عباس يدعو إسرائيل للتوقف عن خرق الاتفاقيات والالتزامات

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل إلى التوقف عن خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تم التوقيع عليها، والتوقف عن الاستيطان، وتهويد القدس وطمس هويتها ومعالمها الدينية المسيحية والإسلامية، وإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس صربيا توميسلاف نيكولايتش، أمس الأربعاء، أنه طالب بمراجعة كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.

وأكد على التمسك بتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاستمرار في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى الجهود العربية التي تبذل في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال والاستيطان وفق قرارات الشرعية الدولية، والتي تحدد جدولا وسقفاً زمنياً لاستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.