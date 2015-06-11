الداخلية الليبية لـ"سبوتنيك": قواتنا تحتاج لإعادة تأهيل وتدريب على مكافحة الإرهاب

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية طارق الخراز لــ"سبوتنيك"، الخميس، إن قوات الشرطة الليبية بدأت تعود للعمل بشكل فعال، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة الأمنية تعمل بشكل جيد، منها أجهزة المعلومات والبحث الجنائي والمرور، مؤكداً على أن عناصر الشرطة الليبية تنتشر في شوارع المدن الواقعة تحت سيطرة "الحكومة الشرعية".

وأشار إلى أنه عقب تحرير الدولة الليبية من التنظيمات الإرهابية، سيكون للشرطة لها دور مهم في إحباط العمليات الإجرامية قبل وقوعها، وأن جهاز الشرطة الليبية في حاجة لإعادة تأهيل، وتقديم دعم لوجيستي، موضحاً أن عمل الشرطة تقليدي جداً في البلاد، ولا يرتقي لدرجة الاحترافية.

وقال إن "المنطقة الغربية وبعض المدن مثل درنة وسرت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي بدأ يتمدد في ربوع الدولة الليبية"، مطالباً الدول العربية المتمثلة في مصر والإمارات والأردن بدعم الشرطة الليبية في كافة الأجهزة الأمنية الليبية، مشيراً إلى أن قوات الشرطة الليبية تحتاج لإعادة تأهيل وتدريب في الدول المحترفة في مكافحة الإرهاب.

وأكد أن "المؤتمر الوطني العام" المنتهية ولايته، "لا توجد لديه الرغبة السياسية في وجود قوات الشرطة الليبية في كافة ربوع ومدن ليبيا".