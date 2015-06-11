الحدود السورية ـ اللبنانية أمام مرحلة جديدة

عكست كلمات أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قوة المعارك التي تشهدها منطقة الحدود اللبنانية ـ السورية، في ضوء محاولات التنظيمين الإرهابيين "النصرة" و"داعش" التمدد باتجاه الأراضي اللبنانية.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، خلال كلمته، أمس الأربعاء، أن المعركة مع "داعش" في القلمون وفي السلسلة الشرقية قد بدأت، مضيفا: "هم بدأونا بالقتال، لكن نحن سنواصل هذه المعركة… مصممون على إنهاء هذا الوجود التكفيري الخبيث عند حدودنا مهما غلت التضحيات".

ويرى مدير المنتدى الإقليمي للدراسات العسكرية والأمنية في لبنان، الجنرال خالد حمادي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن القلمون تشكل الحاجز الغربي الذي يحمي دمشق، وأن القلمون السورية لم تعد محصورة بالمنطقة التي تقع شرق الحدود اللبنانية حتى طريق دمشق ـ حمص.

وتابع "القلمون السورية أصبحت هي المنطقة الواقعة بين طريق دمشق ـ حمص، وطريق رياق ـ بعلبك ـ هرمل داخل الأراضي اللبنانية، وهذه منطقة عسكرية واحدة ومنطقة عمليات واحدة، ويمكن أن يطلق عليها منطقة "القلمون السورية اللبنانية" أو "جرود عرسال اللبنانية السورية".

وأشار إلى أن "قيمة المعركة في هذه المنطقة هي الحفاظ على خطوط الإمداد بين لبنان وسوريا، وبالتالي تأمين خط إمداد للجيش السوري في محيط دمشق، وربما في القريب طريق انكفاء بعض الوحدات السورية في الأراضي اللبنانية".

وقال: "نحن أمام مرحلة جديدة، وإن هناك خطوط تماس سترسم، ويضاف إليها خط تماس جديد مع سقوط اللواء 58، ومحاولة فتح جبهة جديدة جنوب العاصمة دمشق، وأن هناك محاولة للحفاظ على دمشق والساحل السوري لفرض وضع تفاوضي قوي خلال المرحلة القادمة".

ومن جانبه، يرى أستاذ السياسة الخارجية في الجامعة اللبنانية، خالد العزي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن جبهة الحدود السورية ـ اللبنانية تشتعل نتيجة تداخلها، فضلا عن كيفية تعامل الأطراف اللبنانية، المؤيدة أو المعارضة، مع الأزمة السورية.

واعتبر أن المعارك والأحداث في منطقة الحدود سيكون لها انعكاساتها على الداخل السياسي اللبناني، في ظل محاولات لإقحام الجيش اللبناني في المعارك، والخلافات السياسية داخل الحكومة، وفي تمديد الانتخابات وفراغ منصب الرئيس، وصراع واضح بين القوى السياسية المختلفة.