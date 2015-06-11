مقاتلات "إف-16" تساند مناورات "جسر الصداقة" بين مصر وروسيا

ساندت مقاتلات مصرية من طراز "إف-16" الوحدات البحرية الروسية والمصرية التي قامت باتخاذ ترتيبات للحماية ضد الهجوم الجوي خلال التدريب المشترك.

صرح العقيد إيغور ديغالو، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من القوات البحرية الروسية والمصرية نجحت بصد الهجوم البحري خلال التدريب المشترك في البحر المتوسط، وتدربت على التحضير لصد الهجوم الجوي بمساعدة مقاتلات مصرية من طراز "إف-16".

وقد بدأت وحدات من القوات البحرية الروسية والمصرية المرحلة الرئيسية من مناورة "جسر الصداقة 2015".

وكان العقيد فياتشيسلاف تروخاتشوف، مدير جهاز الإعلام التابع للأسطول الحربي الروسي للبحر الأسود، قد صرح بأن وحدات من القوات البحرية الروسية (طراد "موسكو"، وسفينة "ساموم" الهجومية الصاروخية السريعة، وناقلة الوقود "إيفان بوبنوف"، والقاطرة البحرية "إم بي-31")، ووحدات من القوات البحرية المصرية (فرقاطة "طابا" وفرقاطة "دمياط" والزورقان الصاروخيان "25 أبريل" و"18 يونيو" وناقلة الوقود "شلاتين") غادرت ميناء الإسكندرية، متوجهة إلى مسرح المناورة.