الأسد: العدوان على المنطقة العربية يستهدف التنوع الثقافي

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن ما تتعرض له المنطقة العربية من "عدوان إرهابي"، أساسه "الفكر التكفيري المتطرف الذي يستهدف النسيج الاجتماعي والثقافي المتنوع في المنطقة عموما وفي سوريا بشكل خاص".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الأسد قوله، خلال استقباله وفدا من الكنيسة السريانية، إن "الشعب السوري بكل مكوناته نجح في التصدي لهذا الفكر التخريبي من خلال تمسكه بتاريخه وثقافته وجذوره المتشابكة منذ الأزل".

ولفت الأسد إلى أن "العامل الأهم في مواجهة هذا الفكر الإرهابي المتطرف الذي لا يعرف جنسيات ولا حدودا، يتمثل بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي نادت بها جميع الأديان السماوية، والتي تقوم على الانفتاح الفكري والتسامح وحرية العقيدة، مشددا على أن تمسك كل السوريين بوطنهم ومبادئهم كان من أهم عوامل صمود السوريين.