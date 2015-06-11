تسجيل
09:19 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    العلم السوداني

    سفير روسيا لدى الخرطوم يؤكد تأييد موسكو لخروج القوات الأممية من السودان

    © AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أكد السفير الروسي بالسودان، اليوم الخميس، أن موقف بلاده مع خروج القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "اليوناميد"، من ولايات دارفور، غربي السودان.

    ذكرت وزارة الخارجية السودانية، عبر بيان صحفي، أن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، التقى اليوم، سفير روسيا الاتحادية، بالخرطوم، ميرغاياس شيرنسكي، قدم فيها، رسالة تهنئة من وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، إلى نظيره السوداني، بمناسبة تسلمه مهام وزارة الخارجية.

    وقال السفير الروسي، " أن وزير خارجية روسيا، أعرب عن أمله في مواصلة تعزيز مسيرة العلاقات الجيدة بين السودان وروسيا في كافة المجالات ". 

    و شكر السفير الروسي، أثناء اللقاء، الحكومة السودانية والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص على جهودها المقدرة، والتي قضت إلى إطلاق سراح الطيارين الروسيين المحتجزين مؤخرا.

    جنوب السودان
    © Sputnik. Yulia Troitskaia
    سفير جنوب السودان: روسيا دولة مهمة عالمياً ونسعى لإقامة علاقات متميزة معها

    وشرح وزير الخارجية السوداني، للسفير الروسي، حقيقة الأوضاع في ولايات دارفور، وقال: " أن دارفور تشهد استقراراً في غالبية أنحاءها المختلفة، مضيفاً، أن اللجنة الثلاثة المكونة من الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، قد توصلت إلى تفاهمات إيجابية حول تنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور".

    وأضاف غندور للسفير الروسي، " أن البيان الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مؤخرا، حول الأوضاع في دارفور، بأنه، حوى الكثير من التجني وعدم الأمانة في نقل المعلومات لمجلس الأمن وللرأي العام العالمي".

    وطلب غندور من السفير الروسي، " بأن ينقل لحكومة روسيا، وعبر مندوبها الدائم في نيويورك، موقف السودان الرافض لما حواه بيان الأمين العام، مشيرا إلى، أن تفاهمات اللجنة الثلاثة تقول بعكس ما ورد في البيان الأخير".

    ومن جهته، أكد السفير الروسي، " أن موقف روسيا الاتحادية من تقرير الأمين العام يتطابق بدرجة كبيرة مع موقف السودان، مشيرا إلى، انتقائية الأمم المتحدة والأمين العام، في مكونات عناصر البيان، حيث أنه لم يشر إلى ما حدث للطيارين الروسيين مؤخرا".

    وشدد " أن روسيا تقف مع الرأي القائل بتعجيل خرود اليوناميد". ووعد السفير الروسي بنقل رؤية حكومة السودان إلى موسكو ومندوبهم في نيويورك والتنسيق مع بعثة السودان الدائمة بهذا الصدد".

    انظر أيضا:

    مصدر: سلطات السودان ترفض التعليق حرصاً على سلامة المواطنين الروس المختطفين
    مصدر: المفاوضات مع خاطفي مواطني روسيا في السودان مستمرة
    مصاعب تجسيد الاستقلال والاستقرار في جنوب السودان
    الكلمات الدلالية:
    السودان, موسكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك