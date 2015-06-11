مصدر محلي: اعتقال أحد ممولي "أنصار سيناء" في مصر

قال مصدر محلي في مدينة العريش، إن قوات الأمن المصرية ألقت، اليوم الخميس، القبض على "أحد أخطر ممولي" تنظيم "ولاية سيناء" في شمال سيناء.

وقال المصدر إن جهاز الأمن الوطني في العريش، شمال شرق القاهرة، رصد الممول، ويدعى "مصطفى الشوربجي" منذ فترة طويلة، قبل أن يتمكن من القبض عليه.

وأشار المصدر إلى أن الممول المعتقل، ينتمي لنفس العائلة التي ينتمي لها عادل الشوربجي، منفذ عملية "أتوبيس طابا" التي راح ضحيتها 5 قتلى، وأسامة الشوربجي، المحكموم عليه بالسجن 15 عاما في قضية قتل الجنود المصريين في رفح قبل عامين.

وحوّل التنظيم المسلح اسمه السابق "أنصار بيت المقدس" إلى "ولاية سيناء" عقب إعلان بيعته لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ليصبح بذلك فرعاً لها في شبه جزيرة سيناء.