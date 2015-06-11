وكالات: اختطاف جثمان طارق عزيز في مطار بغداد قبل سفرها لعمان

قالت تقارير إعلامية عربية إن مجموعة مسلحة اختطفت جثمان نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز قبيل نقله الخميس على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية إلى عمان.

وأضافت أن سيارات رباعية الدفع كان يستقلها مسلحون مجهولو الهوية وصلت إلى مطار بغداد الدولي، وتحفظت على الجثمان، قبيل دقائق من وضعه داخل الطائرة التي أقلعت من المطار بدون جثمان عزيز.

وقالت مصادر بمطار بغداد إن جثمان عزيز كان قد وصل مساء الخميس إلى المطار لنقله إلى عمان، لكن تدخل جهات أمنية حال دون إتمام العملية.

وأضافت المصادر أن سيارات رباعية الدفع يستقلها مسلحون لا أحد يعرف الجهة التي ينتمون إليها، وصلت إلى المطار قبل دقائق من شحن الجثمان إلى داخل الطائرة وأخذته دون إبداء الأسباب التي دفعتها لهذا الإجراء.

وقالت المصادر إن الطائرة أقلعت من المطار بموعدها المحدد متوجهة إلى الاْردن، لكن من دون أخذ الجثمان، وأكدت أنه ما زال في المطار وأنه لم يغادره بعد، وأن سلطات المطار تتحفظ عليه.

وفي الوقت نفسه نقلت وكالة "اسوشييتيد برس" عن ابنة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز، الذي توفي في سجنه بالعراق الأسبوع الماضي، قولها إن جثمان والدها اختفى في مطار بغداد عند نقله الى عمان لدفنه.

ونقلت عن زينب طارق عزيز، المقيمة في عمان، قولها إن والدتها الموجودة في العراق أخبرتها باختفاء الجثمان في مطار بغداد يوم الخميس.

من جانب آخر، أكد مسؤول في الخطوط الجوية الملكية الأردنية للوكالة نفسها أن آخر رحلات يوم الخميس أقلعت من مطار بغداد دون أن يكون الجثمان على متنها.

وكان طارق عزيز قد توفي يوم الجمعة الماضي في سجن الناصرية جنوبي العراق.

كان مدير شعبة الطب العدلي في العراق قال إن التشريح أثبت أن عزيز توفي نتيجة أزمة قلبية.

توفي طارق عزيز عن 79 عاما يوم الجمعة الماضي في مدينة الناصرية جنوبي العراق حيث كان معتقلا في السجن المركزي المعروف بسجن الحوت.

وسمحت الحكومة العراقية بنقل جثمان عزيز لدفنه في الأردن، واشترطت ألا تقام مراسم تشييع أو مظاهرات أو ترديد هتافات أثناء نقل الجثمان من المطار إلى المقبرة المخصصة لدفنه في الأردن.

من جهتها، وافقت الحكومة الأردنية لأسباب إنسانية على دفن جثمان المسؤول العراقي الأسبق في الأردن، بناء على طلب عائلته.

يشار إلى أن عزيز كان محكوما عليه بالإعدام، وكان متوقعا أن يُنفذ فيه الحكم على غرار ما حدث لمسؤولين عراقيين آخرين اعتقلوا إثر الغزو الأميركي للعراق عام 2003.