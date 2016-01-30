''داعش'' يعدم 10 شبان عراقيين ويعلق جثثهم على أعمدة الإنارة

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، يوم الجمعة، بإقدام تنظيم "داعش" على إعدام 10 شبان في قضاء الشرقاط.

وقال المصدر، إن عناصر تنظيم داعش أعدموا عشرة شبان من أبناء قضاء الشرقاط؛ بتهمة قتل أحد عناصر التنظيم، ورفع العلم العراقي فوق أحد أبراج الاتصالات، والتخابر مع الحكومة.

وأوضح المصدر، أن التنظيم علق جثث الشبان على أعمدة الكهرباء، ومنع دفنها.