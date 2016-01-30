السعودية ترحل 70 مصريا

استقبل مطار القاهرة، الجمعة، 70 مصرياً قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها كانت ألقت القبض عليهم خلال حملات أمنية لمخالفتهم شروط الإقامة، وتم القبض على أربعة منهم فور وصولهم مصر لهروبهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

وصرحت مصادر أمنية مسئولة بالمطار، أنه في أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 307 والقادمة من جدة تبين وجود 70 مصرياً مرحلين من السلطات السعودية، كانت قد ألقت القبض عليهم الأسبوع الحالي ضمن حملات أمنية على مخالفي الإقامة.

وتبين من التحقيق مع المرحلين، حدوث خلافات بينهم والكفلاء الذين يعملون لديهم دفعتهم للهروب بحثاً عن عمل في مناطق أخرى، حتى تم القبض عليهم وترحيلهم، وأثناء فحص بيانات المرحلين، تبين هروب 4 منهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، فتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم.