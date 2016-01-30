توقعات بفشل جهود الأمم المتحدة في اليمن

قال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، محمد أنعم، إن جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ احمد لاستئناف الحوار بين طرفي الصراع في اليمن "لن تكون مثمرة وستبوء بالفشل"، مجددا الدعوة لحوار يمني- سعودي.

وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، "من المتوقع في الأيام القادمة، أن يعرض ولد الشيخ مقترحات جديدة لإنهاء الصراع في اليمن…لكن المؤتمر وأنصار الله (الحوثيين) لن يقبلوا بأي مقترحات، تفرض عليهم من جانب دول العدوان".

وجدد رفضه لاستئناف الحوار الذي تقوده الامم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن، قبل وقف "العدوان السعودي على اليمن… لن يكون هناك حوارا إلا بعد وقف العدوان".

وعقب مغادرة ولد الشيخ، العاصمة اليمنية صنعاء منتصف الشهر الجاري بعد زيارة قصيرة، التقى خلالها ممثلين عن الحوثيين و حلفائهم من حزب المؤتمر الشعبي العام لبحث ترتيبات عقد جولة ثالثة من المباحثات السياسية لإنهاء الصراع في اليمن، لم يحدد ولد الشيخ موعدا جديدا للمحادثات القادمة.

ويقول ولد الشيخ، إنه يسعى حاليا من خلال جولاته الاقليمية التي شملت أيضا السعودية و الإمارات، ومن المقرر أن تشمل دول أخرى، أنه يسعى لبناء الثقة بين طرفي الصراع تمهيدا لاستئناف المحادثات.

وانهارت جولة ثانية من المحادثات السياسية حول اليمن، عُقدت في سويسرا منتصف الشهر الماضي، بوساطة الأمم المتحدة، بعد انهيار وقفا لإطلاق النار، دعت إليه الأمم المتحدة بالتزامن مع المحادثات، و تمسك طرفي الصراع بمواقفهما ورفض تقديم مزيد من التنازلات لإنهاء الصراع.