مقتل 8 دواعش في قصف لطيران "التحالف" بكركوك

قتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، السبت، إثر قصف لطيران "التحالف الدولي" استهدف مواقع التنظيم جنوب غربي محافظة كركوك بشمال العراق.

‫وأكد مصدر أمني، لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، السبت، أن طيران "التحالف الدولي" استهدف عدة مواقع للتنظيم، من بينها نقطة تفتيش قرب قرية العزيزية، التابعة لقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، وتم تدمير خمس وحدات تكتيكية في ناحيتي الرياض والعباسي.

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