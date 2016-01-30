الجيش السوري يكبد “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد أغلبيتهم من جنسيات أجنبية

وأشار مصدر ميداني في تصريح لمراسل سانا إلى أن وحدة من الجيش السوري اشتبكت مع إرهابيين من تنظيم "داعش" تسللوا إلى محيط حي الرشدية في مدينة دير الزور ما أسفر عن "تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد أغلبيتهم من جنسيات أجنبية وتدمير آليتين لهم مزودتين برشاشين ثقيلين وإجبار من تبقى منهم على الفرار".

وبين المصدر أن وحدة من الجيش السوري "دمرت برمايات نارية مركزة بؤراً وتحصينات لتنظيم "داعش" الإرهابي في حي الحويقة" الواقع على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور.

ولفت المصدر الميداني إلى أن وحدات الجيش السوري المرابطة في مطار دير الزور العسكري واصلت عملياتها المركزة على أوكار وتحصينات تنظيم "داعش" ما أسفر عن "تدميرها بما فيها من إرهابيين وأسلحة وذخيرة".

إلى ذلك تأكد وفقا للمصدر الميداني "القضاء على تجمعات وأوكار لإرهابيي "داعش" خلال عمليات نوعية نفذتها وحدة من الجيش على تجمعاتهم وأماكن تحصنهم في قرية البغيلية" بالريف الغربي.

ودمر الطيران الحربي في الجيش السوري أمس أوكارا ومقرات لإرهابيي التنظيم التكفيري وآليات مزودة برشاشات ثقيلة في البغيلية والجنينة.

ويفرض تنظيم "داعش" الإرهابي على أهالي دير الزور أفكارا ظلامية تكفيرية تلتقي في جميع فتاويه مع الفكر الوهابي لنظام آل سعود في طرق الإعدام وقتل وتكفير كل من يخالفهم الرأي.

المصدر: سانا