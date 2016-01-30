العراق يستعد لتحرير الموصل من سيطرة "داعش"

أكد قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم الدين الجبوري، اليوم السبت، أن القوات العراقية مستعدة لبدء عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيراً إلى تجهيز القطعات بالأسلحة والمعدات.

موسكو — سبوتنيك. وقال الجبوري، وفقاً لوكالة أنباء الإعلام العراقية، إن "القطعات المنتشرة في محور مخمور جاهزة وكاملة للبدء بعملية تحرير الموصل بعد أن تلقوا التدريبات اللازمة وتم تجهيزهم بالأسلحة والمعدات ".

وأضاف أن "هناك تنسيق عالي المستوى بين قيادة عمليات نينوى والحشد العشائري في جنوب الموصل لتحرير ما تبقى من المناطق ناحية القيارة في حال البدء بعملية التحرير".

وأشار الجبوري إلى أنه "اطلع على استعدادات المقاتلين في حالة بدء بعملية التحرير ومدى جاهزيتهم لذلك"، مثمناً "دور القيادات العسكرية في المحور على ما يبذلوه من جهود في مواجهة عصابات داعش الارهابية".

وأكد الجبوري تجهيز القوات، بمختلف الأسلحة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، ولفت كذلك إلى تدريب أفواج قتالية على حرب الشوارع.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي، فرض سيطرته على مدينة الموصل [مركز محافظة نينوى]، التي تبعد 40 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، في عام 2014، وامتد نشاطه بعدها إلى محافظات ومناطق عدة تشكل قرابة ربع مساحة العراق.