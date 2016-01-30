الجيش المصري يضبط مخبأ يحوي كمية من الأسلحة الثقيلة

ضبطت وحدة من القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الشرطة المدنية، مخبأ للأسلحة بوسط شبه جزيرة سيناء يحوي كمية من الأسلحة الثقيلة تعود لعناصر إرهابية، فيما يمثّل جانباً من جهود قوات الأمن والجيش في ملاحقة العناصر الإرهابية ومداهمة مناطق يتحصنون بها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت، إن "قوات الجيش الثالث الميداني وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية، تمكّنت من ضبط مخزن للأسلحة والذخائر خاص بالعناصر الإرهابية بمنطقة (طويل الحامض) شمال نِخِل بوسط سيناء".

وأوضح أن القوات عثرت بداخل المخزن على قاذفتين "أر. بي. جي" و18 قذيفة خاصة بالقاذف، ومدفع مضاد للطائرات مزود بقاعدة إطلاق و 56 طلقة خاصة بالمدفع وشريطين خاصين وصلات المدفع".

وتشهد مناطق متفرقة من شمال شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عقب ثورة شعبيه ضد حكمه في 30 حزيران/يونيو عام 2013، هجمات إرهابية متكررة ضد عناصر الجيش والشرطة ومقار أمنية ومنشآت حيوية.

وتزايدت تلك الهجمات التي تتركز بمدينتي العريش والشيخ زويّد، عقب إعلان الحكومة المصرية، في كانون الأول/ديسمبر 2013، جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، وتقوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة بمطاردة العناصر الإرهابية وتمكّنت من قتل وتوقيف المئات منهم.