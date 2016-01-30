الجيش الجزائري يقتل أربعة مسلحين من القاعدة

الجزائر — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية: "أن وحدة من الجيش تمكنت من القضاء على أربعة مسلحين في بلدة واد جمعة بولاية عين الدفلى، خلال عملية تمشيط في المنطقة الفاصلة مع اقليم ولاية المدية".
وأكد البيان أن: "العملية مكنت من استرجاع ثلاثة قطع اسلحة من نوع كلاشنيكوف و ذخيرة وثلاث قنابل يدوية و نظارات ميدان وكمية من المؤونة وأغراض أخرى كانت بحوزة المسلحين".
وأضاف البيان: "أن المسلحين الأربعة ينتمون الى المجموعة التي نفذت الاعتداء الدامي ضد قافلة للجيش عشية عيد الفطر المبارك في 17 تموز/ يوليو الماضي.وخلف ذاك الاعتداء الإرهابي مقتل15 جنديا ، بعد وقوعهم في كمين نصبته مجموعة مسلحة".
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش مازالت تلاحق عناصر مسلحة أخرى يرجح أن تكون متواجدة في المنطقة.
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