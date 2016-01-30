الجيش الجزائري يقتل أربعة مسلحين من القاعدة

أعلن الجيش الجزائري عن تصفية أربعة مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة عين الدفلى 150 كيلو متر غربي العاصمة الجزائرية.

الجزائر — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية: "أن وحدة من الجيش تمكنت من القضاء على أربعة مسلحين في بلدة واد جمعة بولاية عين الدفلى، خلال عملية تمشيط في المنطقة الفاصلة مع اقليم ولاية المدية".

وأكد البيان أن: "العملية مكنت من استرجاع ثلاثة قطع اسلحة من نوع كلاشنيكوف و ذخيرة وثلاث قنابل يدوية و نظارات ميدان وكمية من المؤونة وأغراض أخرى كانت بحوزة المسلحين".

وأضاف البيان: "أن المسلحين الأربعة ينتمون الى المجموعة التي نفذت الاعتداء الدامي ضد قافلة للجيش عشية عيد الفطر المبارك في 17 تموز/ يوليو الماضي.وخلف ذاك الاعتداء الإرهابي مقتل15 جنديا ، بعد وقوعهم في كمين نصبته مجموعة مسلحة".

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش مازالت تلاحق عناصر مسلحة أخرى يرجح أن تكون متواجدة في المنطقة.