البحث عن 12 صيادا مصريا بعد غرق مركبهم بالمياه السودانية

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب، اليوم السبت، إن 12 صياداً مصرياً فقدوا إثر غرق قارب صيد في المياه الإقليمية السودانية.

القاهرة — سبوتنيك.

كانت وسائل إعلام تداولت خبراً عن تعرض قارب صيد مصري "زينة البحرين" على متنه 14 صياداً مصرياً للغرق في السودان.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، في بيان، أن "المعلومات المتوفرة لدى القنصلية المصرية في بورسودان تشير إلى أن إجمالي عدد الصيادين الذين كانوا على متن المركب 14 صياداً، حيث نجحت السلطات السودانية في إنقاذ اثنين منهم فيما لايزال 12 في عداد المفقودين".

وتابع، أن القنصل العام المصري في بورسودان علم من السلطات السودانية أن الصيادين المصابين متواجدين بإحدى المستشفيات السودانية.

وقال مساعد وزير الخارجية، إن القنصلية المصرية لا تستبعد أن يكون بعض الصيادين المفقودين قد انجرفوا إلى السواحل الإريترية في ضوء أن حادث الغرق قد وقع على مقربة من الحدود السودانية الإريترية، وأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يقوم حالياً بالتواصل مع السفارة المصرية في إريتريا لمعرفة ما إذا كان أي من الصيادين قد وصلوا إلى هناك.