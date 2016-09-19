الطيران الروسي والسوري يدمر صهاريج نفط تابعة لـ "داعش"

أفاد مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الروسي والسوري المشترك شن غارات على طريق دوار الـ 7كم شمال شرق مدينة دير الزور دمر خلالها عدداً من صهاريج النفط تابعة لتنظيم "داعش" واوقع من فيها من مسلحي التنظيم بين قتيل وجريح.

دمشق — سبوتنيك.

وقال المصدر: "بين القتلى والجرحى تجار نفط تم نقلهم الى مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي لمعالجتهم".

الغارات الروسية السورية المشتركة شملت ايضا بحسب المصدر تجمعات وتحركات للمسلحين في جبل ثرده ومحيط اللواء 137 ومحيط البانوراما جنوب غرب مدينة دير الزور ومواقع للتنظيم في احياء "الكنامات" و"خسارات" و "الحويقة" في مدينة دير الزور، ودمرت خلالها مستودعي ذخيرة في حي الحميدية في المدينة ومستودعاً آخر في "حويجة المريعية" جنوب شرق المدينة.

ووفقا له، اغار الطيران الحربي الروسي السوري المشترك على مواقع وتجمعات مسلحي "داعش" في قرى البغيلية، الحسينية، حويجة كاطع، والجنينة على الطرف الشمالي الغربي لمدينة دير الزور اضافة الى شن غارات على حطلة في الريف الشرقي. مبينا ان سلسلة الغارات تسببت بمقتل واصابة عدد من مسلحي "داعش".