التحالف العربي يشن 5 غارات على مبنى الأمن القومي في صنعاء

صنعاء — سبوتنيك.
وقال المصدر الأمني لـوكالة "سبوتنيك": "طيران التحالف العربي شن خمس غارات على مبنى الأمن القومي (الاستخبارات) في منطقة صرف شمال العاصمة صنعاء".
وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.
ولم تفلح جهود عديدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كان آخرها في 6 آب/أغسطس الماضي حينما أعلن ولد الشيخ عن تعليق مشاورات حل الأزمة اليمنية التي استضافتها الكويت منذ نيسان/أبريل الماضي.
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