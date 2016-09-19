التحالف العربي يشن 5 غارات على مبنى الأمن القومي في صنعاء

أفاد مصدر أمني في صنعاء، بأن طيران التحالف العربي شن خمس غارات على مبنى الأمن القومي (الاستخبارات) في منطقة صرف شمال العاصمة صنعاء .

صنعاء — سبوتنيك.

وقال المصدر الأمني لـوكالة "سبوتنيك": "طيران التحالف العربي شن خمس غارات على مبنى الأمن القومي (الاستخبارات) في منطقة صرف شمال العاصمة صنعاء".

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يذكر، أن التحالف العربي بقيادة السعودية يقوم منذ 26 آذار/مارس عام 2015، بقصف أهداف عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" وللقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في كافة أنحاء اليمن بهدف "إعادة الشرعية وعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك.

ولم تفلح جهود عديدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كان آخرها في 6 آب/أغسطس الماضي حينما أعلن ولد الشيخ عن تعليق مشاورات حل الأزمة اليمنية التي استضافتها الكويت منذ نيسان/أبريل الماضي.