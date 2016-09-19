نتنياهو يأمر بتشديد الإجراءات الأمنية في القدس المحتلة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد إن نتنياهو جدد مطالبته من رئيس الكنيست بمواصلة منع أعضاء الكنيست والوزراء الإسرائيليين من دخول المسجد الأقصى خلال هذه الفترة التي وصفها بـ"الوقت الحساس".
كما طالب نتنياهو بتعزيز مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة "منع الإخلال بالنظام والتحريض والعمليات" خلال الأعياد اليهودية.
وكانت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أفادت لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الاثنين، بوقوع عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة من القدس.
ووفقا للمعلومات والتفاصيل الأولية المتوفرة فقد أصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة ولا زالت الحالة الصحية للفلسطيني غير معروفة.
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