البحرين تنفي علاقة مواطنيها الموقوفين في السعودية بالإرهاب

نفت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الأحد، ما نشرته وسائل الإعلام السعودية، بخصوص توقيف 13 مواطناً بحرينياً في مكة المكرمة بتهم تتعلق بالإرهاب، وأكدت إفراج السلطات السعودية عن ثلاثة من الموقوفين البحرينيين.

القاهرة — سبوتنيك.

© East News/ Hasan Jamali حقوقي بحريني: إذا أصرت الدولة على العناد ستذهب البحرين إلى المجهول

وقالت الداخلية البحرينية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن سبب توقيف هؤلاء الأشخاص كان لمخالفتهم إجراءات الحج، حيث دخلوا الأراضي السعودية، دون الحصول على تصاريح بأداء الفريضة، وتم الإفراج عن رجل وامرأتين، مشيرة إلى متابعة قضية الموقوفين الآخرين مع السلطات السعودية المختصة.

وجاء في بيان الداخلية، "تنفيذا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي إطار عملية تبادل المعلومات بين دول المجلس، قامت وزارة الداخلية بالتواصل والمتابعة مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية ، بخصوص ما نشرته إحدى الصحف السعودية عن توقيف 13 بحرينيا خلال موسم الحج".

وأضاف البيان، "تبين أن التوقيف، ليس لأسباب إرهابية كما تناولته الصحف، وإنما لمخالفة المذكورين الإجراءات وعدم حصولهم على ترخيص للحج، وهو ما تم اكتشافه عند إحدى نقاط التفتيش بمكة المكرمة، الأمر الذي استدعى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن".

وكانت وسائل الإعلام السعودية نشرت، أمس السبت، أخباراً، استناداً إلى مصادر أمنية في المملكة، بتوقيف سعوديين ويمنيين وبحرينيين وآخرين، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت، إن الأجهزة الأمنية أوقفت خلال فترة الحج الشهر الجاري، 54 شخصاً بينهم 13 بحرينياً، يشتبه في أن لهم صلات مع جهات إرهابية.