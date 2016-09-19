بالصور: سلاح "داعش" عابر للمدن يقع بيد القوات العراقية

أسقطت القوات العراقية، مساء أمس الأحد، طائرة تصوير مُسيرة لتنظيم "داعش" لمعرفة تحركات القوات وخنادقها في المناطق التي حُررت منه في محافظة الأنبار، غرب العراق.

وحصلت "سبوتنيك" من مصدر أمني عراقي، على صور للطائرة المسيرة، لحظة إسقاطها في قضاء الرطبة غربي العراق، بعد رصدها من قبل منتسبي اللواء 18 من الشرطة الاتحادية.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، فإن الطائرة كانت في مهمة تصويرية لتعقب مواقع وتحركات الشرطة الاتحادية في الرطبة، القضاء الذي استعادته القوات العراقية من قبضة تنظيم "داعش" قبل نحو أربعة أشهر.

© Sputnik. طائرة مسيرة تابعة لتنظيم "داعش"

وأطلقت قوات من الشرطة الاتحادية، النار على الطائرة وأسقطتها، والواضح من صورها أنها ليست محلية الصنع، وهي مزودة بعدد من كاميرات التصوير.