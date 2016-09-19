بالصور: سلاح "داعش" عابر للمدن يقع بيد القوات العراقية

وحصلت "سبوتنيك" من مصدر أمني عراقي، على صور للطائرة المسيرة، لحظة إسقاطها في قضاء الرطبة غربي العراق، بعد رصدها من قبل منتسبي اللواء 18 من الشرطة الاتحادية.
وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، فإن الطائرة كانت في مهمة تصويرية لتعقب مواقع وتحركات الشرطة الاتحادية في الرطبة، القضاء الذي استعادته القوات العراقية من قبضة تنظيم "داعش" قبل نحو أربعة أشهر.
وأطلقت قوات من الشرطة الاتحادية، النار على الطائرة وأسقطتها، والواضح من صورها أنها ليست محلية الصنع، وهي مزودة بعدد من كاميرات التصوير.
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