معضلة "الإرجوت" في مصر... التجار يقاطعون وزارة الزراعة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، محمد على مصيلحي، عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، من أى منشأ مع عدم التقييد بالمناشئ المعتمدة لدى الهيئة، والبالغة 13 منشأ "دولة".

ونقلت وسائل الإعلام المصرية، عن مصادرها أن الإعلان يأتي بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتين اللتين تم الإعلان عنهم، بعد تغير مواصفات وشروط توريد القمح، والتي تتطلب خلو شحنات القمح من فطر "الإرجوت" بنسبة صفر بالمائة تقريبا.

وذكرت مصادر فى شركات من كبرى الموردين لهيئة السلع التموينية لـصحيفة "البورصة" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن الشركات ستمتنع عن تقديم عروض للمناقصة الجديدة، لأن الحكومة لم تُقدم حلاً للمشكلات التى تواجههم فى الاستيراد، والتى كانت سبباً فى الإمتناع عن التقدم للمناقصتين الأخيرتين.

وأوضح أن الشركات اعتادت العمل بالمواصفة القياسية العالمية فى السنوات الماضية، وأن تصريحات وزارة الزراعة بعدم استيراد أية كميات من القمح خطوة غير صحيحة.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أصدرت قراراً يقضى بتطبيق المواصفات العالمية لمنظمة "كودكس" فى استيراد القمح خلال شهر إبريل/نيسان الماضى لتسمح بنسبة 0.05 بالمائة إرجوت فى الطن، لكنها عدلت عن القرار فى شهر أغسطس/آب الماضى، بعد تقديم مركز البحوث الزراعية نتيجة بحثية تفيد بضرر الفطر على الزراعة المحلية لتصبح صفرا بالمائة.