رئيس ونائبان...آخر نتائج اجتماع القاهرة للفرقاء الليبيين

وهو العودة للمسودة الرابعة باختيار رئيس ونائبين وسيكون الرئيس من الغرب والنائبين أحدهما من الشرق والآخر من الجنوب ليمثلوا الأقاليم الثلاثة المكونة لليبيا.
وأوضح التركاوي لـ "سبوتنيك" أنه ليس من الضروري الإبقاء على الرئيس الحالي للمجلس الرئاسي ونوابه بل من الممكن اختيار غيرهم ممن يضطلع بهذه المهمة إنما الثابت هو كون الرئيس من الغرب والنائبين من الشرق والجنوب.
ومن جانبه أبدى المبعوث الأممي مارتن كوبلر ترحيبه بالمقترح ووعد بمناقشته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
يُذكر أن من بين الفروق بين الوثيقتين الرابعة والخامسة أن الرابعة تنص على قيام مجلس رئاسي برئيس ونائبين له، فيما تنص الوثيقة الخامسة على رئيس للمجلس و8 أعضاء.
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