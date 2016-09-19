رئيس ونائبان...آخر نتائج اجتماع القاهرة للفرقاء الليبيين

كشف د/ خير الله التركاوى عضو مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك" عن آخر ما تم التوصل إليه في اجتماعات القاهرة لمناقشة الملف الليبي بين المبعوث الأممي مارتن كوبلر والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والسيد علي القطراني عضو المجلس الرئاسي

وهو العودة للمسودة الرابعة باختيار رئيس ونائبين وسيكون الرئيس من الغرب والنائبين أحدهما من الشرق والآخر من الجنوب ليمثلوا الأقاليم الثلاثة المكونة لليبيا.

وأوضح التركاوي لـ "سبوتنيك" أنه ليس من الضروري الإبقاء على الرئيس الحالي للمجلس الرئاسي ونوابه بل من الممكن اختيار غيرهم ممن يضطلع بهذه المهمة إنما الثابت هو كون الرئيس من الغرب والنائبين من الشرق والجنوب.

© Sputnik. mostafa el attar اجتماع الفرقاء الليبيين في مصر

ومن جانبه أبدى المبعوث الأممي مارتن كوبلر ترحيبه بالمقترح ووعد بمناقشته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

يُذكر أن من بين الفروق بين الوثيقتين الرابعة والخامسة أن الرابعة تنص على قيام مجلس رئاسي برئيس ونائبين له، فيما تنص الوثيقة الخامسة على رئيس للمجلس و8 أعضاء.