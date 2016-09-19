الكرملين: الجيش السوري هو الطرف الوحيد الملتزم حاليا بالهدنة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأثنين، أن الجيش السوري الحكومي، هو الطرف الوحيد الملتزم حاليا بوقف الأعمال القتالية، وأن غارات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع الجيش، تهدد الهدنة.

موسكو — سبوتنيك.

© Sputnik. Alexander Vilf غارة التحالف الدولي على مواقع الجيش السوري تودي بحياة 62 جنديا

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم: "الوضع حاليا يجعلنا نتمنى الأفضل، وأنتم تعلمون، وتحدث جيشنا عن ذلك، أنه في الحقيقة، الطرف الوحيد الملتزم بالهدنة ما زال هو قوات جيش الجمهورية العربية السورية فقط".

ووصف بيسكوف، الغارة الأمريكية على مواقع الجيش السوري، بـ "الحادث الوحشي".

وقال ردا على سؤال حول مستقبل الهدنة: "نحن نعرف عن الحادث الوحشي، أعني الغارة الجوية التي يؤكد البنتاغون أنها كانت عن طريق الخطأ، على مواقع الجيش السوري. كل هذا بالطبع يهدد نظام وقف إطلاق النار، الوضع الآن صعب جدا، لكن تعلمون أن العمل مستمر بما في ذلك وزير خارجيتنا ونظيره على اتصال دائم، لا أستطيع الآن تقديم جواب قاطع على سؤالكم".

في سياق متصل أعلن المتحدث عن عدم وجود خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وقال ردا على سؤال الصحفيين بهذا الشأن: "لا. في الوقت الحالي لا توجد خطط لاتصال هاتفي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن طائرات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، وجهت يوم السبت الماضي 4 ضربات جوية ضد القوات السورية المحاصرة من قبل مسلحي "داعش" في منطقة دير الزور، ما أدى إلى مقتل 62 عسكريا سوريا وإصابة حوالي 100 آخرين بجروح.

وأكدت الولايات المتحدة، حقيقة وقوع هذه الهجمات وأعربت عن "أسفها" بسبب مصرع العسكريين السوريين، مشيرة إلى أن الضربات نفذت بالخطاء وكانت تستهدف الإرهابيين.