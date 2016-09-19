روسيات للتدريس في جامعة سورية

قامت كلية الآداب في جامعة دمشق بالتعاقد المباشر مع مدرسات روسيات لتعليم اللغة الروسية في قسم اللغة الروسية الذي افتتحته الجامعة في أيلول/ سبتمبر 2014.

وأوضحت الدكتورة فاتنة الشعال، عميدة كلية الآداب في الجامعة، لـ"سبوتنيك"، أنه تم التعاقد مع ثلاث أساتذة روسيات يتكلمن اللغتين الروسية والعربية، وهذه ميزة للقسم باعتبار أن الطالب سيتعلم اللغة الروسية من أصحاب اللغة الاختصاصيين.

© Sputnik. nezar mihoub وزير التربية السوري يكشف لـ"سبوتنيك" خطة تطوير اللغة الروسية في المدارس السورية

وكانت جامعة دمشق قد افتتحت قسم اللغة الروسية في أيلول/شسبتمبر 2014 نظراً لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، حيث بلغ عدد طلاب السنة الثانية 61 طالباً، وتتضمن المقررات قواعد اللغة، التعبير الكتابي، محادثة وقراءة، ونصوصا أدبية روسية، والترجمة، والنقد، وتاريخ الفكر.