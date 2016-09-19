روسيات للتدريس في جامعة سورية

وأوضحت الدكتورة فاتنة الشعال، عميدة كلية الآداب في الجامعة، لـ"سبوتنيك"، أنه تم التعاقد مع ثلاث أساتذة روسيات يتكلمن اللغتين الروسية والعربية، وهذه ميزة للقسم باعتبار أن الطالب سيتعلم اللغة الروسية من أصحاب اللغة الاختصاصيين.
وكانت جامعة دمشق قد افتتحت قسم اللغة الروسية في أيلول/شسبتمبر 2014 نظراً لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، حيث بلغ عدد طلاب السنة الثانية 61 طالباً، وتتضمن المقررات قواعد اللغة، التعبير الكتابي، محادثة وقراءة، ونصوصا أدبية روسية، والترجمة، والنقد، وتاريخ الفكر.
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