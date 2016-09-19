طيران التحالف يقصف 7 منصات صواريخ في الموصل

قصف طيران التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل ظهر اليوم الاثنين، 7 منصات لإطلاق الصواريخ في نينوى شمالي العراق.

بغداد — سبوتنيك.

© AFP 2018/ AHMAD AL-RUBAYE معركة تحرير الموصل على وشك الانطلاق

وأفاد مصدر رفيع في مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، بأن المعلومات الدقيقة من جانب الاستخبارات "قادت طيران التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف 7 منصات لإطلاق الصواريخ ودمرتها بالكامل في قرية الحود بنينوى.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً يقوم، منذ أيلول/سبتمبر 2014، بعمليات عسكرية جوية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وفي الوقت الذي حظيت به هذه العمليات بتأييد الحكومة العراقية، فإنه لم يتم التنسيق مع السلطات السورية أو الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي للقيام بهذه العمليات في سوريا، الأمر الذي يتعارض والقانون الدولي.