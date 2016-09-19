طيران التحالف يقصف 7 منصات صواريخ في الموصل

بغداد — سبوتنيك.
وأفاد مصدر رفيع في مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، بأن المعلومات الدقيقة من جانب الاستخبارات "قادت طيران التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف 7 منصات لإطلاق الصواريخ ودمرتها بالكامل في قرية الحود بنينوى.
وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً يقوم، منذ أيلول/سبتمبر 2014، بعمليات عسكرية جوية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وفي الوقت الذي حظيت به هذه العمليات بتأييد الحكومة العراقية، فإنه لم يتم التنسيق مع السلطات السورية أو الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي للقيام بهذه العمليات في سوريا، الأمر الذي يتعارض والقانون الدولي.
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