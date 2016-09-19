الدفاع البريطانية تعلن أن مقاتلاتها شاركت في قصف استهدف القوات السورية في دير الزور

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة شاركت في الغارة الجوية لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في دير الزور

وصرحت لندن بأنها لم تتعمد قصف قوات الجيش السوري.

MOD statement on involvement in recent #Syria air strike. pic.twitter.com/DyPxE8rmiL — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 19, 2016

وكانت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية شنت، مساء السبت، عدة غارات على موقع للجيش السوري في محيط مطار دير الزور أودت بحياة 62 جندياً إلى جانب إصابة أكثر من 100 آخرين.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق كل من أستراليا والدنمارك أيضاً مشاركة قواتها الجوية في هذه الغارة.