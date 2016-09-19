64 جريحاً منذ استهداف الإرهابيين لجنوب القنيطرة

أفاد مصدر أهلي من قرية حضر، جنوب القنيطرة، بأن القذائف التي أطلقها الإرهابيون من منطقة جباتا الخشب على قرية حضر منذ بداية الاعتداءات الإرهابية على القرية منذ 9 أيام تسببت في جرح نحو 64 جريحاً منهم أطفال ونساء، وستة شهداء بينهم طفلة.