قصف جوي ومدفعي في حلب بعد الإعلان عن انتهاء الهدنة

تعرضت الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب السورية لقصف جوي ومدفعي بعد أقل من ساعتين على إعلان الجيش السوري انتهاء سريان الهدنة في البلاد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

© Sputnik. morad saaed الجيش السوري يعلن عن انتهاء مدة وقف إطلاق النار

وذكرت الوكالة أن غارات جوية استهدفت أحياء العامرية والسكري وباب النيرب والمرجة والميسر تزامنا مع تعرض أحياء أخرى لقصف مدفعي بدءا من الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي.

وأفادت بأن القصف عنيف للغاية ولم يتوقف مشيرة إلى سماع دوي صفارات سيارات الإسعاف في أحياء المدينة.

وأكدت تعرض أحياء عدة في شرق حلب لقصف مدفعي وصاروخي عنيف، مشيرة إلى أن الغارات الجوية استهدفت مناطق في المدينة وريفيها الغربي والجنوبي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

ويأتي استئناف القصف على الأحياء الشرقية بعد إعلان الجيش السوري عند الساعة السادسة مساء الإثنين "انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة الذي أعلن اعتبارا من السابعة مساء من يوم 12/9/2016 بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي".

وتوصلت واشنطن وموسكو إلى اتفاق ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا بدأ سريانه مساء الإثنين الماضي مستثنيا مناطق سيطرة تنظيم "داعش" و"جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا).