الدفاع الروسية: انقطاع البث الحي من حلب بسبب قصف المسلحين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البث الحي للوضع في جنوب غرب حلب قطع بسبب قصف المسلحين، مؤكدة على أنه لم يصب أحد من العسكريين الروس خلال ذلك.

وجاء في بيان صدر عن قسم المعلومات والاتصالات مع وسائل الإعلام في وزارة الدفاع الروسية: "أسفر القصف عن إعطاب كاميرا الفيديو وجهاز البث".

© Sputnik. Michael Alaeddin قصف جوي ومدفعي في حلب بعد الإعلان عن انتهاء الهدنة

وبحسب تقرير المركز الروسي للمصالحة، "لم يصب أحد من العسكريين الروس الذين كانوا يعملون على تشغيل الكاميرا".

وأوضحت الوزارة أنه عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، قصف مسلحون بالراجمات مبنى أكاديمية الأسد، حيث كانت كاميرا مراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار جنوب غرب حلب.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية منذ 15 أيلول/سبتمبر بنقل الوضع في حلب على الهواء مباشرة عبر موقعها بواسطة كاميرتين على الأرض وعلى متن طائرة بلا طيار.

وكان قائد إدارة العلميات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الفريق سيرغي رودسكوي، قد صرح اليوم قائلا:

نظرا لأن شروط نظام وقف الأعمال القتالية لا تنفذ من قبل المقاتلين، نرى أن الالتزام بها من طرف واحد من قبل قوات الجيش الحكومي لا معنى له.