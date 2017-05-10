علي عبدالله صالح يوجه رسالة للملك سلمان

دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الحوار من اجل التوافق على رئيس جديد بدلا من عبد ربه منصور هادي.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه صالح أمام قيادة القطاع النسوي لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء.

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وقال صالح أن "القرار بيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده، وليس بيد هادي ولا بيد العربان"، حسب قوله.

وأضاف صالح: "نطالب الملك سلمان بالحوار مع الشعب اليمني، ويكفي دماء، تعالوا نتحاور، تعالوا نتفق على رئيس جديد بدلا من هادي".

ووفقا لـ"RT"، أشار صالح إلى استعداده للحوار "في أي مكان مع السعودية، حتى في أراضيها، بعد رفع الحصار عن اليمن ووقف الطلعات الجوية وإدخال المساعدات".