علي عبدالله صالح يوجه رسالة للملك سلمان

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه صالح أمام قيادة القطاع النسوي لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء.
وأضاف صالح: "نطالب الملك سلمان بالحوار مع الشعب اليمني، ويكفي دماء، تعالوا نتحاور، تعالوا نتفق على رئيس جديد بدلا من هادي".
ووفقا لـ"RT"، أشار صالح إلى استعداده للحوار "في أي مكان مع السعودية، حتى في أراضيها، بعد رفع الحصار عن اليمن ووقف الطلعات الجوية وإدخال المساعدات".
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