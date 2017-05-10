بدء خروج الدفعة التاسعة من مسلحي حي الوعر بحمص

وبحسب المعلومات التي أفاد بها المكتب الإعلامي بمحافظة حمص لـ"سبوتنيك"، فإنّ عدد الخارجين اليوم قد يصل إلى 400 مسلح ومع عائلاتهم، فالعدد الإجمالي المتوقع خروجه اليوم من الوعر هو 1700 شخص.

© Sputnik. Nour Melhem خروج الدفعة السابعة من مسلحي حي الوعر إلى أدلب

تأتي الدفعة التاسعة والأخيرة ضمن اتفاق أبرم، في 13 مارس/ آذار الماضي، بين المسلحين وممثلين عن السلطات السورية، والذي يقضي بنقل المسلحين مع عائلاتهم إلى مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، وإجلائهم عن حي الوعر في حمص بوسط سوريا.

وتوجهت دفعتان من المسلحين وعائلاتهم إلى مخيمات في محافظة إدلب، بينما توجهت 6 دفعات إلى مخيمات في ريف حلب الشمالي، وذلك منذ بدء تنفيذ الاتفاق بمعدل دفعة أسبوعيا.